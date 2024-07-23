Свыше 160 тыс звонков поступило на горячую линию главного врача Подмосковья

Горячая линия главного врача работает в медицинских организациях Московской области. Жители могут по телефону задать вопросы и получить необходимую информацию по работе медучреждения, а также оставить отзывы и предложения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Горячая линия помогает жителям Подмосковья получать необходимую информацию. Кроме этого, она позволяет руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы. С начала года на горячую линию главного врача поступило более 160 тыс. обращений, а за все время работы обработано порядка 480 тыс. звонков», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Чтобы позвонить на горячую линию, достаточно набрать единый номер телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.