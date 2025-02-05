Свыше 150 единиц нового оборудования поступят в Дмитровскую больницу в 2025 году

В 2025 году в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» запланирована поставка 151 единицы медицинского оборудования на общую сумму 364,9 млн рублей. Оборудование будет направлено в хирургический корпус Дмитровской больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Намечено получить:

медицинские кровати;

аппарат для заместительной почечной терапии;

реанимационное оборудование (наркозно-дыхательные аппараты, аппараты ИВЛ);

оборудование для операционного блока (электрохирургические аппараты, эндовидеохирургическая стойка, система эндоскопической визуализации, электрокоагуляторы);

специализированное оборудование для офтальмологического, травматологического и оториноларингологического отделений.

Также в этом году планируется поставка передвижного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с маммографом на сумму 27,5 млн рублей.

Подходят к завершению работы по капитальному ремонту, поставке и вводу в эксплуатацию нового тяжелого медицинского оборудования. Три новых цифровых рентген-аппарата будут установлены в Деденевском, Рогачевском и Синьковском поликлинических отделениях в феврале. Еще один аппарат в Некрасовском поликлиническом подразделении будет введен в марте.

«Эти масштабные изменения направлены на повышение доступности и качества медицинских услуг для жителей нашего округа. Мы уверены, что реализация этих проектов позволит вывести здравоохранение на новый уровень», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.