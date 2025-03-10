Свыше 150 аппаратов ИВЛ закупят в больницы Подмосковья в 2025 году

В медицинские учреждения Московской области продолжают закупать новое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. К таким аппаратам подключают пациентов с нарушениями функции дыхания в реанимационных отделениях больниц, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Аппараты ИВЛ необходимы для оказания медицинской помощи пациентам с нарушением функции дыхания. Мы продолжаем оснащать наши больницы и закупать медицинское оборудование. Так, в этом году в медучреждения поступят более 150 аппаратов ИВЛ на сумму почти 590 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Аппараты поступят в 15 больниц, в том числе Коломенскую, Орехово-Зуевскую, Луховицкую и другие. Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.