Свыше 1,5 тыс детей-спортсменов осмотрели врачи НИКИ Подмосковья

В Подмосковье для юных спортсменов работает центр спортивной медицины научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ). Здесь дети могут быстро пройти полное медицинское обследование и получить допуск к тренировкам, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В центре спортивной медицины НИКИ детства дети-спортсмены могут пройти полную диагностику и сделать это можно в максимально короткие сроки. Медосмотр занимает не более 3-х часов, а всего с начала года врачи центра осмотрели уже более 1,5 тыс. юных спортсменов», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Осмотр детей-спортсменов проводят врач спортивной медицины, педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.

Специалисты центра спортивной медицины НИКИ детства принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе, карате, сноубордингу, прыжкам на батуте, фитнес-аэробике, хоккею на траве, стрельбе из лука и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.