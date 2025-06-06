Свыше 140 единиц эндоскопического оборудования закупят в Подмосковье в 2025 году

В этом году в медицинские организации Московской области продолжит поступать современное оборудование, в том числе эндоскопическое. Среди медтехники — гастроскопы, видеобронхоскопы, эндоскопические стойки для выполнения нейрохирургических вмешательств. Эти аппараты необходимы для проведения диагностики, а также малоинвазивных операций. Они закуплены благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Эндоскопическое оборудование необходимо для проведения диагностики, а также малоинвазивных операций. Благодаря таким вмешательствам, пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. В этом году в больницы региона поступит 140 единиц эндоскопического оборудования», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Всего на закупку 140 единиц оборудования направлено более 1,5 млрд рублей. На данный момент 23 единицы эндоскопического оборудования на сумму почти 180 млн рублей уже поступили в 10 медицинских организаций. Среди них Коломенская, Орехово-Зуевская, Домодедовская, Красногорская и другие больницы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.