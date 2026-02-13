Свыше 1,2 тыс единиц оборудования для лечения онкологии закуплено в Подмосковье за 5 лет

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров и депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин посетили Московский областной онкологический диспансер, где осмотрели поступившее оборудование — новейшую систему магнитно-резонансной томографии. Аппарат заработал в больнице в конце прошлого года, сообщает пресс-служба партии.

«Депутатский корпус следит в своих округах за тем, как оснащаются медицинские учреждения, ведь это часть Народной программы партии „Единая Россия“. Каждая единица оборудования — наказ наших жителей, озвученный в ходе встреч. Людям важно, чтобы поход в поликлинику или пребывание в больнице было максимально продуктивным, чтобы были проведены все необходимые обследования, после чего — назначено корректное лечение. И потому наши медицинские учреждения должны быть готовы к такому запросу. Всего за 5 лет в медицинские организации Подмосковья поставлено свыше 1200 единиц оборудования для лечения онкологии. Финансирование на эти цели суммарно составило более 3,3 миллиарда рублей», — прокомментировал председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Новое оборудование обеспечивает быструю смену протоколов и высокую точность изображений. А широкий тоннель позволяет провести исследование пациентам весом до 250 килограммов.

Московский областной онкологический диспансер — одно из ведущих медицинских учреждений страны. Ежедневно в условиях амбулаторно-поликлинических подразделений получают медицинскую помощь более 1000 пациентов.

В Подмосковье по Народной программе «Единой России» проводится масштабная модернизация здравоохранения. С 2021 удалось исполнить более 96% наказов избирателей в этой сфере. За пять лет в регионе построено порядка 60 объектов здравоохранения, привлечено около 57 тысяч новых медицинских специалистов.

В этом году запланировано также открытие одной из самых крупных поликлиник на 1000 посещений в смену в Королеве. В микрорайоне Ольгино Балашихи строится крупнейший в Подмосковье многопрофильный медицинский центр более чем на тысячу мест, который планируют завершить в 2027–2028 годах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.