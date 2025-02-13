Свыше 1,1 тыс детей прошли восстановительное лечение в санатории НИКИ детства

Ровно год прошел с момента открытия санаторного отделения НИКИ детства после масштабной реконструкции. За это время свыше 1,1 тыс. детей прошли там восстановительное лечение, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В основном это пациенты с бронхиальной астмой, хроническими бронхитами и другими бронхолегочными заболеваниями. С начала этого года дополнительно развернуты 10 коек, на которых могут пройти лечение дети с эндокринными заболеваниями, нарушениями обмена, болезнями органов пищеварения.

«В санатории могут единовременно пребывать 55 отдыхающих в возрасте от 3 до 17 лет в сопровождении родителей. Чтобы получить путевку в санаторий, нужно обратиться к педиатру по месту жительства, который с помощью телемедицинских консультаций свяжется с врачом санатория для согласования показаний санаторно-курортного лечения и даты заезда. Администратор санаторного отделения свяжется с родителем и направит необходимый перечень документов для госпитализации, ответит на все вопросы и согласует дату заезда. Реабилитационная программа предоставляется бесплатно в рамках ОМС», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Юных пациентов ждет не только восстановительное лечение с использованием современного медицинского оборудования, но и комфортное пребывание.

«Санаторий НИКИ детства предлагает широкий спектр процедур: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, залы для механо- и кинезитерапии, современные тренажеры с биологической обратной связью, соляная пещера. При поступлении врач назначает ребёнку комплекс процедур, направленных на восстановление и укрепление здоровья. В санатории работают такие специалисты как врач-физиотерапевт, врач-диетолог и врач ЛФК, при необходимости привлекаются для консультации и другие узкопрофильные специалисты», — добавила заведующая санаторным отделением НИКИ детства Вероника Чмырева.

Очередной заезд в санаторий состоится 20 февраля на 14 дней. Пациентов ждут двух- и трехместные комнаты, в которых есть телевизор, холодильник, санузел и душ. В отделении организована уютная гостиная с библиотекой и кинозалом, проводятся развлекательно-образовательные мероприятия, обеспечивается 5-разовое питание.

Заявку на санаторно-курортное лечение в НИКИ детства можно подать в электронном виде по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.