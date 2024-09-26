Свыше 100 жителей Домодедова привились от гриппа в пункте мобильной поликлиники

В Домодедове более 100 человек вакцинировались против сезонных инфекций в мобильной поликлинике в домодедовском парке «Елочки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница Домодедова Наталья Никулина отметила удобство расположения мобильного пункта и отсутствие предварительной записи.

«Очередь небольшая. По времени вакцинация проводится с 10:00 до 14:00, можно совместить с прогулкой в парке. Я ежегодно прививаюсь, последние несколько раз здесь в парке. После прививки чувствую себя хорошо, нравится, что оба кабинета в одном месте, осмотр врача, измерение температуры и сразу прививку можно поставить. С собой нужно взять паспорт РФ и полис ОМС», — отметила Никулина.

Вакцинация против гриппа отечественными препаратами «Совиграпп» и «Флю-М» проводится также во всех амбулаториях и поликлиниках Домодедовской больницы. Для комплексной защиты от инфекций врачи рекомендуют одновременно вакцинироваться против гриппа и пневмококка препаратом «Превенар-13».

Новый вариант коронавируса ХЕС стремительно распространяется. Симптомы ХЕС: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

«В Домодедовской больнице проводится вакцинация против COVID-19 обновленной вакциной спутник — лайт. Записаться на вакцинацию можно в блок диспансеризации, в мобильном пункте без предварительной записи или обратившись к участковому врачу или врачу специалисту», — сообщили в Домодедовской городской больницы.

Маломобильные жители могут пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции на дому. Для этого им или родственникам необходимо сделать заявку на электронную почту: dcgb1@mail.ru, в письме указать номер полиса пациента и контактный телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.