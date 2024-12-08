Свыше 10 тыс столичных медиков повысили квалификацию
Фото - © Сайт мэра Москвы
Более 10 тыс. врачей и медсестер, работающих по новому стандарту экстренной помощи, повысили свою квалификацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В городе медицинские и немедицинские работники должны обладать глубокими знаниями и профессиональными компетенциями, а также уметь работать вместе в команде.
Обучение проводится в кадровом центре московского Депздрава. Для специалистов там разработаны и внедрили 70 уникальных программ дополнительного профессионального образования. Также есть тренинги.
Медработники мегаполиса совершенствуют свои знания и навыки в области диагностики и лечения травм, ожогов, обморожений, отравлений, а еще обострений хронических заболеваний.
В центре обучение проводят постоянно. Подготовку там могут получить все работники, задействованные в медицине, по мере необходимости.