Бойцы ВС РФ впервые применили новый широкополосный доступ между подразделениями

Специалисты связи из 25-й общевойсковой армии, входящей в группировку «Запад», успешно применили новую технологию широкополосного беспроводного соединения. Благодаря установке радиомостов между отдаленными друг от друга подразделениями им удалось обеспечить надежную коммуникацию на дистанции до 50 км без прокладывания кабелей, об этом сообщили в Минобороны .

Командир взвода связи с позывным Кузнец пояснил, что сфера связи постоянно модернизируется и появляются инновационные технологии. По его словам, связисты не только сами осваивают новшества, но и передают знания другим бойцам, поскольку без качественной связи невозможно проведение каких-либо операций.

Как стать контрактником

Чтобы стать связистом и вместе с российскими военными достигать целей, поставленных на специальной военной операции, достаточно подписать контракт с Минобороны. На сегодняшний день финансово выгодно заключать контракт в подмосковной Балашихе, где работает единый центр отбора бойцов на службу в рядах российской армии.

При заключении контракта в Балашихе бойцы получают не только единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей от государства, но и дополнительно 2,6 млн рублей из регионального бюджета в качестве разовой финансовой поддержки.

Труд военнослужащего также достойно оплачивается ежемесячно. Заработная плата бойцов начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма начислений зависит от звания конкретного военного, а также от рода выполненных им задач. Контрактники также могут рассчитывать на 100-процентную компенсацию военной пенсии.

Адрес и контакты

Единый центр отбора бойцов на службу по контракту в Подмосковье находится на Восточном шоссе, вл. 2. Этот центр предоставляет услуги в комплексном формате, обеспечивая будущих военных трехразовым питанием, а также временным жильем и предоставлением консультаций по разным вопросам.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.