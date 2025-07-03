В Лобне прошел VR-кинопоказ для детей участников СВО

В Центральной библиотеке городского округа Лобня состоялось одно из ряда мероприятий для членов семей участников специальной военной операции. Детям показали научно-популярный фильм о динозаврах с использованием технологии виртуальной реальности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы с большим удовольствием посмотрели этот сеанс. Всегда интересно узнать что-то новое, тем более в формате VR», — отметили участники мероприятия.

В ролике детям рассказали об основных видах древних ящеров, их образе жизни и причинах вымирания.

«Научно-популярный фильм, подобранный с учетом возраста юных зрителей, позволил ребятам в буквальном смысле погрузиться в мир доисторических животных через VR-очки», — отметили организаторы мероприятия.

В Лобне уделяется большое внимание поддержке семей участников специальной военной операции. Организация культурных, спортивных и просветительских мероприятий для детей — часть этой работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.