Производитель порошковых покрытий расширил производство в Подмосковье

«Объем инвестиций в расширение производства порошковых покрытий компании «Теста» превышает 42 млн рублей. Инвестпроект получил поддержку по совместной программе федерального и регионального фондов развития промышленности «Проекты развития». Сумма льготного займа, предоставленного компании, составила почти 33 млн рублей. Расширение производства позволит создать 20 рабочих мест у нас в Подмосковье. Проект будет запущен в 2026 году», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках реализации проекта компания «Теста» приобрела производственный объект и землю под ним в собственность в г. о. Истра. Также инвестор осуществляет закупку оборудования для запуска серийного производства.

На предприятии будет осуществляться производство архитектурных порошковых покрытий с высоким сроком полезного использования. Мощность производства составит до 400 тонн продукции в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.