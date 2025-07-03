В Черноголовке завершается строительство НИЦ компании «Август»

В основных корпусах и здании лаборатории искусственного климата научно-исследовательского центра компании «Август» завершаются отделочные работы, устанавливается новейшее оборудование, отвечающее всем современным стандартам качества и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

НИЦ компании «Август» в Черноголовке станет крупнейшим в России центром научных исследований полного цикла в области технологий защиты растений. Разрабатываемые инновационные решения будут направлены на повышение урожайности и снижение зависимости от импортных препаратов.

Передовая научно-технологическая инфраструктура, созданная в НИЦ, позволит вести полномасштабную исследовательскую деятельность по приоритетным направлениям государственной политики в сфере продовольственной безопасности и технологического суверенитета — в области малотоннажной химии, синтеза действующих веществ, создания биопрепаратов. Благодаря собственным разработкам компания «Август» сможет оперативно реагировать на меняющиеся потребности рынка, предлагая аграрным предприятиям наиболее современные и выгодные решения.

Также НИЦ станет обучающей базой для студентов профильных вузов, обеспечив возможность подготовки высококвалифицированных кадров для отраслевой науки и отечественного сельхозпроизводства.

Исследовательский штат НИЦ — это научные кадры высокой квалификации. В перспективе планируемая численность персонала центра — 500 работников, 300 из которых составят научные сотрудники.

Ремонт еще не закончился, но уже сейчас 15 специалистов из разных городов нашей страны ведут здесь исследовательскую деятельность. К концу года центр будет насчитывать 50 научных сотрудников.

Открытие научно-исследовательского центра запланировано на конец III квартала этого года.

«Строительство НИЦ компании «Август» — яркий пример успешного сотрудничества бизнеса и государства в сфере развития науки и технологий. Воплощение в жизнь этого проекта — стратегически важный шаг на пути к укреплению продовольственной безопасности России. Не может не вызывать чувства гордости тот факт, что наш город стал площадкой для реализации проектов такого уровня. Открытие НИЦ в Черноголовке обеспечит появление новых рабочих мест, поступление дополнительных средств в бюджет Московской области и местный бюджет. Увеличение среднесписочной численности работников организаций научно-производственного комплекса, увеличение численности научных работников (исследователей), увеличение объема научно-технической продукции — все это обеспечит рост показателей для сохранения статуса Черноголовки как наукограда», — сказал глава г. о. Черноголовка Роман Хожаинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.