Свыше 1 тыс пациентов получили медпомощь в центре Рошаля в Подмосковье

С конца августа прием детей ведут врачи диагностического центра имени Л. М. Рошаля. За консультацией в центр обратились более 1 000 маленьких пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Самое приятное, что на консультацию к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но и со всей России, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани», — сказала главный врач детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.