Свыше 1 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с января

В Подмосковье жители региона могут проконсультироваться с врачом, не посещая поликлинику. Сделать это можно благодаря телемедицине, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года проведено более 1 млн онлайн-приемов. Получить консультацию врача можно прямо из дома. Также удаленно можно закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультироваться по итогам лечения, диспансеризации, сданных анализов, при необходимости скорректировать терапию», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Также получить телемедицинскую консультацию могут беременные женщины и дети. Онлайн-прием возможен только после первичного очного посещения врача. Записаться можно на портале «Здравоохранение», по тел. 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.