Прогулки — это не просто «развлечение для малыша». Это естественный способ развивать мозг, тренировать внимание, сенсорное восприятие и эмоциональную устойчивость, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

Он рассказала, что в последние годы родители чаще стали жаловаться, что их дети тревожные, плохо спят, боятся новых ситуаций или слишком остро реагируют на мелочи. Но мало кто задумывается, что корни этих проблем могут уходить в самое раннее детство — буквально в первые месяцы жизни. Новое крупное исследование из Китая показало: дети, которые мало гуляли на свежем воздухе в младенчестве, чаще страдают тревожностью в дошкольном возрасте.

Ученые из Детского института Лунхуа изучили данные почти 70 тыс. детей из 250 детсадов в мегаполисе Шэньчжэнь. Родителей спрашивали, как часто их малыши гуляли до 3 лет, и сопоставляли эти ответы с уровнем тревожности у детей 3–6 лет. Результат оказался однозначным: чем меньше прогулок было в младенчестве, тем выше риск, что него появятся тревожные симптомы.

По словам врача, особенно сильная связь наблюдалась у детей, которые гуляли реже одного раза в неделю — у них вероятность тревожных проявлений была в 2,5–3 раза выше, чем у тех, кто проводил на улице время ежедневно. Даже длительность прогулок имела значение: менее получаса на улице в день почти вдвое увеличивали риск тревожности по сравнению с двухчасовыми прогулками.

«Солнечный свет помогает регулировать биологические ритмы, движение — снижает уровень стресса, а контакт с природой и другими людьми учит ребенка взаимодействовать с миром», — добавил Морозова.

Как уточнила доктор, по данным ученых, на уровень тревожности влияют и социальные факторы: низкий доход семьи, неполная семья, отсутствие братьев и сестер, низкий уровень образования родителей. Но даже с учетом указанных факторов регулярные прогулки оставались одним из самых значимых «защитных» факторов.

«Главный вывод исследования прост: чем больше малыш гуляет на свежем воздухе в первые годы жизни, тем спокойнее и увереннее он растет. Родителям стоит не недооценивать этот простой инструмент профилактики — даже 30–60 минут активной прогулки каждый день могут стать мощной поддержкой психическому здоровью ребенка», — подчеркнула Морозова.

В мире, где дети все чаще растут среди экранов, безопасных дворов и редких выходов на улицу, именно обычная прогулка может оказаться лучшей «терапией» — естественной, бесплатной и невероятно эффективной, заключила педиатр.

