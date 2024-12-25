Свежие шрамы и келоидные рубцы: специалист рассказала, какие раны нельзя трогать

Эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани заявила, что работа с келоидными шрамами и молодыми рубцами ведет к риску осложнений, сообщает «ФедералПресс».

Келоидные рубцы характеризуются патологическим разрастанием соединительной ткани, которая выходит за пределы первоначальной раны, и имеют выпуклую форму, плотную структуру и отличаются ярким цветом — например, красным или фиолетовым.

Свежий шрам находится в активной стадии заживления, в этот период кожа еще не восстановилось, идут процессы регенерации и его тоже нельзя трогать. На этом этапе камуфляж делать запрещено, также отметила специалист.

Однако время заживления шрама зависит от степени повреждения: небольшие проходят быстрее. Скажем, царапины от когтей животных, мелкие порезы от ножа и бумаги и шрамы после акне или угревой сыпи довольно скоро перестанут быть столь заметными и беспокоить, заключила эксперт.