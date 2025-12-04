Светлана Анисимова возглавила педиатрическую службу скорой помощи Подмосковья

Светлана Анисимова работает в педиатрической службе скорой помощи более 25 лет. Свою карьеру она начала на кафедре терапии факультета усовершенствования врачей, а с 1999 года связала профессиональную деятельность с экстренной медициной и педиатрией. Сначала Анисимова работала в специализированной педиатрической бригаде в Оренбурге, затем с 2011 года — в службе скорой помощи Москвы. В 2014 году она стала главным внештатным педиатром станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

В 2025 году Светлана Анисимова возглавила педиатрическую службу Московской областной станции скорой медицинской помощи. Она отмечает, что забота о детях и пожилых — приоритет в ее работе: «Самые беззащитные люди на земле — это дети и старики, поэтому мы должны их любить, беречь и заботиться о них. Дети — это наше будущее, будущее каждого человека отдельно и будущее нашей большой страны, которую мы очень любим», — подчеркнула Анисимова.

В ее обязанности входят организация и координация оказания помощи детям, подготовка методических рекомендаций, обучение специалистов и контроль качества педиатрической помощи. Светлана Анисимова имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Педиатрия» и была награждена благодарностью министра здравоохранения России в 2019 году. Коллеги отмечают ее высокий профессионализм, тактичность и готовность помочь в сложных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.