Свердловский врач поддержал запрет на аборты в частных клиниках

Член общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области, врач Олег Забродин в программе «Акцент» высказался касательно инициативы о запрете абортов в частных клиниках, поддержав ее. Он считает, что коммерческие медицинские учреждения должны следовать законам, регулирующим работу государственных больниц, но в случае, если этого достичь не удается, аборты в таких клиниках следует полностью запретить, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Как правило, женщина понимает все, если ей хорошо и правильно, и красиво объяснить. Красиво не в смысле с интонациями, а красиво: стройно, понятно — то она отказывается от своего решения чаще всего. А если мы частные клиники не заставим работать по законам государственным, тогда проще запретить там аборты вообще, как явление», — отметил Забродин.

По его мнению, сделать аборт в частных клиниках легче из-за меньшего числа ограничений. В государственных же больницах женщины чаще принимают решение сохранить беременность после консультаций с врачами.

Врач добавил, что женщины обращаются в частные клиники только в том случае, если им отказали в государственной больнице. Отказ, как правило, происходит в случаях отсутствия медицинских показаний. В государственных учреждениях обязательно присутствуют психологи и психотерапевты, которые могут оказать квалифицированную помощь, объясняя все возможные риски. Эти услуги не являются платными. Если врачи приходят к выводу, что аборт необходим, значит, это действительно так, заявил Забродин.

По его мнению, специалисты, проводящие аборты без медицинских показаний, не думают о благополучии пациентов. Каждый аборт сопряжен с высоким риском и может привести к ситуации, когда женщина потеряет возможность родить в будущем, заключил врач.