Сунак назвал «днем позора» заражение тысяч британцев ВИЧ из-за врачей
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принес извинения согражданам за скандал 1970-80 годов, когда при переливании крови тысячи людей заразились ВИЧ и гепатитом. Глава правительства назвал 20 днем «днем позора для британского государства», сообщает Life.ru.
С такой риторикой Сунак выступил в Палате общин после доклада председателя профильной комиссии Брайана Лэнгстаффа. Премьер королевства также отметил, что целыми десятилетиями официальные власти показывали «моральный провал».
«Такого никогда не должно было произойти», — сказал Риши Сунак.
По словам главы британского кабмина, за последние годы умерло около 3000 человек, которые так и не дождались выяснения обстоятельств скандала и привлечения виновных к ответственности.
Сунак также подчеркнул, что 21 мая власти заявят о конкретных компенсациях, которые выделят пострадавшим при некачественном переливании крови в 1970-80-х годах.