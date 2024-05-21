Сунак назвал «днем позора» заражение тысяч британцев ВИЧ из-за врачей

Сунак извинился перед британцами, которых заразили ВИЧ при переливании крови

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принес извинения согражданам за скандал 1970-80 годов, когда при переливании крови тысячи людей заразились ВИЧ и гепатитом. Глава правительства назвал 20 днем «днем позора для британского государства», сообщает Life.ru .

С такой риторикой Сунак выступил в Палате общин после доклада председателя профильной комиссии Брайана Лэнгстаффа. Премьер королевства также отметил, что целыми десятилетиями официальные власти показывали «моральный провал».

«Такого никогда не должно было произойти», — сказал Риши Сунак.

По словам главы британского кабмина, за последние годы умерло около 3000 человек, которые так и не дождались выяснения обстоятельств скандала и привлечения виновных к ответственности.

Сунак также подчеркнул, что 21 мая власти заявят о конкретных компенсациях, которые выделят пострадавшим при некачественном переливании крови в 1970-80-х годах.