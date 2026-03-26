Судороги у ребенка: невролог опроверг популярные мифы

Невролог Бутенко: если у ребенка судороги, нельзя засовывать предметы ему в рот

Популярные советы вроде «вставить что-то в рот» — миф, который приводит к травмам, тогда как большинство приступов не связаны с эпилепсией, сообщила РИАМО детский невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

«Первый приступ не всегда означает, что у ребенка эпилепсия. Это может быть симптоматический или фебрильный приступ. Если у ребенка произошел первый приступ судорог, это пугает родителей, происходит неожиданно, и взрослые часто теряются. Прежде всего нужно сохранять спокойствие. Большинство приступов длятся недолго и проходят самостоятельно», — сказала Бутенко.

Она добавила, что первое — надо обеспечить безопасность ребенка: убрать рядом твердые и острые предметы. Если ребенок стоял или сидел, аккуратно уложить его на бок — это лучшее положение, чтобы слюна свободно вытекала и не было риска аспирации при рвоте.

«Нельзя пытаться разжимать челюсть, засовывать предметы в рот или „вытаскивать язык“. Это распространенный миф. Такие действия могут привести к травмам», — предупредила врач.

Бутенко подчеркнула, что не нужно удерживать руки и ноги — судороги силой не остановить. Важно засечь время приступа, обычно он длится 1–3 минуты. Если есть возможность, можно снять приступ на видео — это поможет врачу.

«После приступа ребенок может быть сонливым или растерянным — это нормальный постприступный период. Нужно дать ему спокойно восстановиться. Скорую нужно вызвать, если приступ произошел впервые, длится более 5 минут, повторяется или сопровождается травмой. После первого приступа ребенка должен осмотреть невролог и эпилептолог», — рассказала специалист.

26 марта в мире отмечается «Фиолетовый день» или День больных эпилепсией. Цель даты — повысить осведомленность о болезни, а символом является фиолетовый (лавандовый) цвет, который благоприятно влияет на нервную систему. Праздник в 2008 году придумала 9-летняя девочка из Канады, чтобы показать, что люди с эпилепсией ничем не отличаются от остальных.

