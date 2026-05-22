Суд взыскал с двух больниц Кузбасса 100 тыс рублей за врачебную ошибку
Куйбышевский районный суд Новокузнецка обязал две больницы выплатить компенсацию пациенту за врачебную ошибку при диагностике перелома. Общая сумма взыскания составила 100 тыс рублей, сообщает Сiбдепо.
Суд рассмотрел иск жителя Новокузнецка к больнице № 1 имени Курбатова и кардиологическому диспансеру имени Барбараша. Мужчина потребовал компенсацию морального вреда из-за некачественной медицинской помощи.
Суд установил, что в августе 2022 года врачи несвоевременно и неточно диагностировали перелом бедренной кости. Из-за этого состояние пациента ухудшилось. Впоследствии мужчину признали профессионально непригодным, он потерял работу и стабильный доход.
Изучив материалы дела и экспертное заключение, суд постановил взыскать с каждого медицинского учреждения по 50 тыс рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
