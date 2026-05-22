Суд взыскал с двух больниц Кузбасса 100 тыс рублей за врачебную ошибку

Медики в Кузбассе ошиблись при диагностике перелома бедра у пациента

Куйбышевский районный суд Новокузнецка обязал две больницы выплатить компенсацию пациенту за врачебную ошибку при диагностике перелома. Общая сумма взыскания составила 100 тыс рублей, сообщает Сiбдепо .

Суд рассмотрел иск жителя Новокузнецка к больнице № 1 имени Курбатова и кардиологическому диспансеру имени Барбараша. Мужчина потребовал компенсацию морального вреда из-за некачественной медицинской помощи.

Суд установил, что в августе 2022 года врачи несвоевременно и неточно диагностировали перелом бедренной кости. Из-за этого состояние пациента ухудшилось. Впоследствии мужчину признали профессионально непригодным, он потерял работу и стабильный доход.

Изучив материалы дела и экспертное заключение, суд постановил взыскать с каждого медицинского учреждения по 50 тыс рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

