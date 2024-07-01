Ступинцев приглашают обсудить вопросы здравоохранения в округе

Во время общения ступинцы смогут задать волнующие вопросы по здравоохранению, озвучить проблемные моменты напрямую Сергею Мужальских и представителям муниципальной власти, ступинской больницы.

Встреча с жителями по вопросам здравоохранения состоится в городском парке культуры и отдыха имени Николая Островского по адресу: г. Ступино, ул. Чайковского, владение 1, 4 июля. Начало встречи в 17:00.

Напомним, что решение о проведении встречи с жителями по вопросам здравоохранения было принято в ходе очередного здравчаса. На совещании с представителями ступинской больницы разбирались вопросы и жалобы жителей городского округа Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.