Ступинская больница получила новую эндоскопическую стойку

Ступинская клиническая больница стала одной из 40 медицинских организаций Подмосковья, получивших современное эндоскопическое оборудование в 2026 году. Новая стойка поможет повысить точность диагностики и хирургических вмешательств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая эндоскопическая стойка позволяет получать четкое цифровое изображение операционного поля, выявлять заболевания на ранних стадиях и выполнять малоинвазивные операции, после которых пациенты быстрее восстанавливаются. Оборудование поможет хирургам своевременно замечать патологические изменения и выбирать эффективную тактику лечения.

Ступинская клиническая больница — главный медицинский центр округа. Многопрофильный стационар на 396 коек оказывает экстренную и плановую помощь жителям Ступино и ближайших поселений. Больница также служит опорной точкой маршрутизации пациентов в областную медицинскую сеть.

В ее структуру входят клинический стационар, три взрослые поликлиники в Ступино, Михнево и Малино, детская поликлиника с кабинетами в Михнево и Малино, родильный дом, шесть сельских фельдшерско-акушерских пунктов, 43 участка врачей общей практики и 17 терапевтических участков. Скорая помощь представлена восемью бригадами: пять работают в Ступино, три — постовые.

Медицинскую технику закупили по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.