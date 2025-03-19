Студенты заключили 230 целевых договоров со станцией скорой помощи Подмосковья

Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц или станцию скорой медицинской помощи. Всего с начала этого года договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью заключили почти 230 студентов медколледжа, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Воспользоваться возможностью могут учащиеся 1-4 курсов. Кроме того, для студентов-участников программы предусмотрена стипендия от медучреждения .

«Программа целевого обучения позволяет нам подготавливать специалистов для наших медучреждений. После выпуска ребята выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3-х лет. Для таких молодых специалистов у нас в регионе есть ежемесячная доплата 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение 3-х лет», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Подмосковье молодым специалистам доступны и другие меры социальной поддержки, действующие в регионе. Найти подробную информацию о мерах поддержки можно на сайте https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.