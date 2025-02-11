Студенты университета им Вернадского узнали о работе онкодиспансера Подмосковья

Студенты факультета «Сестринское дело» университета им. Вернадского ознакомились с работой Московского областного онкологического диспансера, что стало частью их образовательной программы, направленной на углубление практических знаний и развитие профессиональных навыков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Студенты смогли ознакомиться с работой отделения разведения химиотерапевтических препаратов, отделением химиотерапии и онкологическим (детским) отделением № 7. В каждом из них они узнали о специфике работы медицинских сестер, чья поддержка и забота играют ключевую роль в процессе лечения пациентов. Особое внимание было уделено вопросам общения с пациентами и их родственниками, ведь эмоциональная поддержка часто становится важным элементом успешной терапии», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.

Московский областной онкологический диспансер — это учреждение, где сосредоточены усилия лучших специалистов для борьбы с одной из самых серьезных болезней нашего времени.

Для студентов визит в такое место стал не просто экскурсией, а настоящим погружением в профессию. Здесь они смогли увидеть, как работают современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также познакомиться с последними достижениями в области медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.