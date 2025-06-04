Студенты Рузского медколледжа познакомились с работой ФАП Можайской больницы

Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта поселка Красный Балтиец Александр Николаенков показал будущим фельдшерам, как функционирует «кабинет здоровья», какое оборудование используется для лечения пациентов, в том числе и для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это первый опыт выездной экскурсии будущих медиков в наше лечебное учреждение. Мы обратили внимание, с каким интересом студенты рассматривали место работы фельдшера, расспрашивали об особенностях приема пациентов. Такую практику наша больница продолжит и в будущем. Подобные экскурсии позволяют более детально ознакомить студентов с нашей больницей — их будущим рабочим местом», — отметил главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.

Сотрудничество между Можайской больницей и Рузским медколледжем продолжается не один год. Руководство медучреждения заинтересовано, чтобы студенты после окончания учебы приходили сюда работать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.