Студенты Московского областного медицинского колледжа пройдут практику в Раменской больнице

Руководство Раменской больницы активно проводит работу по привлечению молодых специалистов среднего медицинского персонала. «С начала года кадровая служба больницы проводила очные встречи со студентами Подмосковных филиалов МОМК № 1. В результате встреч студенты таких городов, как Раменское, Люберецы, Егорьевск, Коломна, Орехово — Зуево и Шатура проявили интерес и подали заявки на прохождение практики в нашей больнице. Также в их числе студенты, которые у нас будут проходить практику по целевому направлению», — уточняет заместитель главного врача по кадрам Раменской больницы Сергей Вахрушев.

Вчера у студентов прошло первое собрание, на котором они познакомились со своими непосредственными руководителями практики. Главная медсестра Раменской больницы Ирина Горбунова рассказала студентам об основных принципах этики и деонтологии, а также ознакомила студентов с основами лечебно-охранительного режима. Помимо этого, специалист по охране труда Людмила Кирпичева провела вводный инструктаж.

«Практика дает возможность студентам почувствовать себя в будущей профессии. Получить понятие о структуре, деятельности, режиме и лечебном процессе в нашей больнице», — считает главная медсестра Раменской больницы Ирина Горбунова.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.