Студенты могут получить узкую специализацию в больнице Шатуры по целевому договору

Главврач Шатурской больницы Алихан Гарунов встретился со студентами-целевиками. Ребята сейчас учатся на 6 курсе в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова и в Рязанском государственном медуниверситете им. академика И. П. Павлова. Впереди шанс поступить в ординатуру и получить узкую специализацию. Именно о планах будущих медиков и шла речь на встрече, сообщает пресс-служба администрации округа.

Пойти дальше учиться можно по целевому направлению. В таком случае абитуриент заключает договор с больницей, министерство здравоохранения Подмосковья оплачивает обучение, а выпускник обязуется отработать в медучреждении 5 лет. Сюда же, в Шатурскую больницу, студент будет приезжать на практику, а через год обучения в ординатуре может уже работать врачом-стажером.

«Мы встретились с целью узнать их планы. Есть студенты, которые после окончания шестого курса желают сразу пойти работать на участок или пойти работать в приемный покой, а есть те, которые учатся на узких специалистов, которые сейчас востребованы, поэтому мы с удовольствием идем на выдачу целевых направлений», — рассказал главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов.

Специализации студенты выбрали актуальные для больницы округа. В будущем ребята хотят стать стоматологами-хирургами, кардиологами, онкологами и эндокринологами. Дмитрий Лобунцов — студент 6 курса Рязанского медуниверситета. То, что станет врачом, решил еще в детстве. Ординатуру решил проходить по специализации «Общая хирургия» и, конечно же, по целевому направлению.

«Целевое направление — это гарантия будущего трудоустройства. Плюс я получу специализацию, о которой мечтал», — рассказал студент шестого курса Рязанского медуниверситета Дмитрий Лобунцов.

Обучение в ординатуре длится 2 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.