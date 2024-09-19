Студенты-медики из стран Азии и Ближнего Востока проходят практику в Видном

В перинатальном центре в городе Видное продолжается обучение студентов 4-го курса лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, многие из которых приехали получать образование в Россию из разных стран мира, сказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа со ссылкой на представителей медицинского учреждения.

«Уже более трех лет у будущих врачей из столичных медицинских вузов есть возможность подкрепить практикой изученную в университете теорию. В нашем центре студенты проходят курс по акушерству и гинекологии, изучают специфику своей будущей профессии», — рассказали в пресс-службе Видновского перинатального центра.

Сообщается, что всего на международном факультете РНИМУ имени Пирогова обучаются 27 студентов из Ирана, Шри-Ланки, Вьетнама, Сирии, Египта. Дисциплины им преподают на русском и английском языках. Самые активные ребята уже включились в процесс практического освоения знаний и поделились своим уровнем владения темами. Занятия у будущих гинекологов будут продолжаться три недели. В планах — не только лекции, но и присутствие на родах и на операции кесарева сечения.

«С большим теплом относимся ко всем студентам, которые приходят на практику, потому что мы сами тоже когда-то начинали свой путь в медицину. Подсказываем, поддерживаем и делимся с ребятами накопленным опытом. Многие выпускники университета потом приходят к нам на работу», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача Видновского перинатального центра по медицинской части Натальи Любимовой.

За время сотрудничества с перинатальным центром Ленинского округа уже тысячи российских и иностранных студентов прошли практику и познакомились с уникальными методиками родоразрешения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.