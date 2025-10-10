Студенты-медики и ординаторы из Пироговского университета стажируются в Видном

На базе Видновской клинической больницы Ленинского городского округа в рамках сотрудничества с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова создан комплексный образовательный кластер для подготовки медицинских кадров и открыт филиал кафедры пропедевтики. А в Видновском перинатальном центре организована практическая подготовка врачей-ординаторов. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Эти ребята — наша подрастающая смена. Приятно видеть, как приходят с горящими глазами, открытыми сердцами, желанием трудиться. Учим с удовольствием и надеемся, что из них получатся достойные врачи, которые не растеряют свою любовь к медицине и пронесут ее через весь профессиональный путь», — отметила заведующая родовым отделением Наталия Ермакова.

В новом учебном классе в больнице Видного третьекурсники университета два раза в неделю осваивают практические навыки под руководством профессоров и врачей. Студенты учатся проводить физикальный осмотр, осваивают методы пальпации и перкуссии, изучают аускультацию легких и сердца. Параллельно в Видновском перинатальном центре 10 врачей-ординаторов первого года обучения проходят практику под руководством опытных специалистов. Молодые врачи знакомятся с работой ключевых отделений: патологии беременности, родового, приемного отделения и женской консультации.

«Знакомлюсь с работой акушерского отделения патологии беременности. Врачи очень внимательные, отвечают на все вопросы, помогают, объясняют все детали. Смотрю за их работой, хочу быть такой же опытной, серьезной, высококлассным специалистом», — рассказала врач-ординатор Пироговского Университета Арина Шарапова.

Ранее сообщалось, что в Видновском перинатальном центре команда из 131 врача ежедневно заботится о здоровье беременных женщин и новорожденных, оказывая квалифицированную помощь пациенткам, прибывающим из различных городов Подмосковья и других регионов России.