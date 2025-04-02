Студентам московского вуза показали работу наркологов Подмосковья

Студенты РГГУ прошли практику у клинического психолога в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Практика — отличный шанс получить новые знания и опыт, который точно пригодится в будущем. Во время практики ребята познакомились с работой нашего учреждения, изучили, чем занимается клинический психолог, проводили исследования и помогали пациентам. Особое внимание уделили профилактике зависимостей среди подростков. Студенты увидели, как врачи разных специальностей — психиатры-наркологи, психотерапевты и медицинские психологи — работают вместе ради здоровья пациентов. Такой подход помогает лечить людей комплексно, учитывая все аспекты проблемы», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.

Она добавила, что ребята узнали больше о программах профилактики в школах, направленных на раннее выявление употребления психоактивных веществ среди молодежи.

Все это дало студентам уникальные возможности для профессионального роста и развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.