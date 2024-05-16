Студентам медколледжа Подмосковья провели экскурсию в областном онкодиспансере

Студенты Московского областного медицинского колледжа из Орехова-Зуева смогли ознакомиться с работой и осмотреть отделения Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для будущих коллег-лаборантов мы показали обновленную по всем стандартам бактериологическую лабораторию, ознакомились с работой в биохимической и клинической лабораториях, экспресс лаборатории. Надо отметить, что в клинико-диагностической лаборатории областного онкодиспансера применяют в работе современные информативные методы и работают на современном оборудовании. Поэтому качество лабораторной диагностики — на высоком уровне. Большинство сотрудников имеют высшую квалификационную категорию, участвуют в семинарах и конференциях по клинической лабораторной диагностике», — рассказала главная медицинская сестра Московского областного онкологического диспансера Наталья Яснюк.

Ежегодно в Московском областном онкологическом диспансере проходят практику студенты высших и средних медицинских учебных заведений из разных городов. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, по хирургии, по онкологии и по детской онкологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.