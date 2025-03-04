Стройготовность хирургического корпуса Одинцовской больницы превысила 90%

Глава Одинцовского округа проинспектировал строительство хирургического корпуса Одинцовской областной больницы. Строительная готовность объекта приближается к 95%. В настоящее время в здании идут монтаж лифтов, дверей, лестничных ограждений и подвесных потолков, укладка линолеума. В течение недели будут полностью завершены фасадные работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ежедневно на хирургическом корпусе трудятся 160 человек. Строительно-монтажные работы планируется закончить до конца марта. На объекте с предварительной проверкой уже побывали представители областного Министерства здравоохранения. Они согласовали сроки поставки медицинского оборудования и мебели, которые должны начаться в апреле», — уточнил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа обсудил с представителями подрядчика и руководством ООБ обустройство прилегающей к медицинскому учреждению территории, устройство наружного освещения и обеспечение доступной среды.

Хирургический корпус Одинцовской областной больницы после капитального ремонта сможет принимать до 174 пациентов. Комфортные 4-местные палаты оснащены собственными санузлами. Помимо приемного отделения в корпусе разместятся отделения реанимации, урологии, нейрохирургии, гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии и пять операционных. Медицинское учреждение будет оборудовано всем спектром «тяжелого» оборудования для компьютерной томографии, МРТ и рентгенологии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.