Стройготовность детской поликлиники № 2 в Дедовске составляет порядка 40%

Детская поликлиника № 2 в Дедовске оказывает медицинские услуги почти 10 тысячам юных жителей города. На сегодняшний день помещение, в котором она располагается, уже не соответствует современным стандартам. С целью улучшения условий в медучреждении в этом году начался ремонт здания, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

В рамках рабочего выезда глава г. о. Истра Татьяна Витушева осмотрела здание поликлиники, проконтролировала проведение и качество выполняемых работ.

Сейчас на объекте трудятся 20 рабочих. Строители уже выполнили стяжку полов и штукатурные работы, идет этап отделки внутренних помещений.

Уже на этапе текущего ремонта были приняты некоторые технические решения, а потому в поликлинике будет проведена дополнительная, более масштабная работа по обновлению систем отопления, водоснабжения, а также электрики и пожарной сигнализации.

Детская поликлиника № 2 занимает часть здания, в котором также располагается и взрослая поликлиника. В 2019 году крыло взрослой поликлиники было капитально отремонтировано, а вот в детском отделении ремонта не было с момента ввода здания в эксплуатацию — то есть с 2006 года.

Вместе с ремонтом в детской поликлинике обновят мебель, а также запланировано дополнительное оснащение новым оборудованием.

Сейчас общая строительная готовность объекта составляет порядка 40%, работа идет по графику. Завершить ремонт планируется до середины ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.