Строительство медучреждений обсудили на совещании главы Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел совещание по дальнейшему развитию системы здравоохранения муниципалитета. Основными вопросами стали строительство и реконструкция медицинских учреждений и кадровое обеспечение Одинцовской областной больницы. Сегодня укомплектованность ООБ сотрудниками превышает 90%. При этом в сельских медучреждениях вакансий нет, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы не прекращаем работу по подбору квалифицированных кадров. В 2025 году на работу был принят уже 51 медицинский сотрудник. Заключены целевые договоры со студентами медицинских ВУЗов», — отметил главный врач ООБ Андрей Фадеев.

Дополнительная потребность в специалистах возникает из-за того, что в ближайшее время в строй будут введены новые медицинские объекты. Уже сегодня для них подбирают персонал. Заместитель министра здравоохранения Московской области Андрей Раздорский предложил использовать возможность адресного подбора медработников наиболее высокого уровня. Такой опыт в регионе уже есть. Глава округа Андрей Иванов поддержал эту идею.

«Мы постоянно занимаемся кадровым вопросом. Но у нас скоро почти одновременно открываются несколько медцентров с самым современным оборудованием. Конечно, сердечно-сосудистое направление, хирургия, травматология требуют не просто специалистов, а настоящих экспертов. Мы готовы точечно отрабатывать их привлечение, предлагая привлекательные условия. Готов, в том числе, лично общаться с такими кандидатами», — подчеркнул глава Одинцовского округа.

В настоящий момент в Одинцовском округе строится 4 и капитально ремонтируется два объекта здравоохранения, которые войдут в строй в 2025–2026 годах. Все подрядные организации ведут работы по графику, однако практически в каждом случае возникают проблемы, решение которых невозможно в рамках действующих контрактов. Это, в частности, замена столбов и обустройство сетей наружного освещения у Хирургического корпуса в Одинцово, обустройство водоотведения на поликлинике в ЖК «Гусарская баллада» и ряд других не предусмотренных при проектировании сложностей. По мнению Андрея Иванова, подобные проблемы следует объединить и работать с ними отдельно.

«Это немалые средства, речь может идти о сотнях миллионов и миллиардах. В бюджете округа таких средств нет. Я предлагаю нашему главному заказчику вместе с коллегами из областного Министерства ЖКХ постараться совместными усилиями в какую-то из программ это все поставить, чтобы избежать серьезных проблем в дальнейшем», — предложил Андрей Иванов.

Еще три медицинских учреждения, которые будут сданы в 2025 году, строятся в Одинцовском округе за счет внебюджетных источников. Это поликлиники на 300 и 390 посещений в смену в ЖК «Заречье парк» и «Одинцово-1» и поликлиника на 67 посещений в ЖК «Союзный». В Заречье застройщик обратился к руководству областного Минздрава с просьбой оказать экспертную поддержку, чтобы ещё на стадии строительства минимизировать отклонения от действующих нормативов и ускорить ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время этот вопрос будет решен. Остальные компании в подобной помощи не нуждаются, выполняя свои обязательства самостоятельно.

В ходе совещания участники ответили на вопросы депутатов, касавшихся записи к специалистам, уровня заработной платы медиков, ремонта Грибовского ФАПа, открытия травмпункта в Кубинке и других. Часть вопросов поступила от жителей прямо во время трансляции. Также участники встречи обсудили актуальные темы, представленные руководителем МЦУР Еленой Меньшиковой. Все они будут переданы для отработки в Одинцовскую областную больницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.