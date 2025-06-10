Строгих рекомендаций нет: сколько мороженого можно употребить в неделю

Врач Кашух: в неделю можно позволить себе до 150 г мороженого

Оптимальная порция мороженого зависит от образа жизни, здоровья и состава продукта — в целом взрослым можно до 150 г лакомства несколько раз в неделю, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Взрослым людям, ведущим активный образ жизни, можно употреблять 100–150 г мороженого несколько раз в неделю. Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни или имеет проблемы со здоровьем, лучше ограничиться одной порцией в неделю или вовсе отказаться от мороженого», — сказала Кашух.

Она добавила, что детям мороженое давать тоже можно. При этом нужно следить, чтобы десерт был не слишком холодный и ребенок ел его не спеша, небольшими кусочками.

«Если у ребенка есть аллергия на белки коровьего молока, то вместо мороженого его можно порадовать фруктовым льдом — это позволит избежать аллергической реакции», — рассказала врач.

Кашух порекомендовала выбирать мороженое с натуральным составом, без искусственных красителей и ароматизаторов, внимательно следить за реакцией ребенка — если появилась аллергическая реакция или возникли проблемы с пищеварением, от десерта придется на время отказаться.

«Строгих рекомендаций по количеству мороженого нет. Считается, что оптимальная порция десерта, которая точно не навредит здоровью, зависит от общего состояния здоровья, уровня физической активности и, конечно, от состава самого продукта. В целом умеренность — ключевой фактор», — резюмировала гастроэнтеролог.

Ежегодно во многих странах мира 10 июня отмечают День мороженого, который приурочили к первой дате массовой продаже холодного лакомства. В торговле мороженое появилось с 10 июня 1786 года.

День мороженого в России отмечают весело и задорно, с конкурсами на поедание лакомства. Некоторые производители раздают мороженое прохожим на улице.