«Стреляет, ноет, тянет, режет»: врач рассказал, что делать при болях в суставах

Невролог Бурмистров: при болях в суставах нужно искать проблему со специалистом

Стреляет, ноет, тянет, сжимает, режет — люди придумали массу синонимов к слову «болит», однако для такого многообразия формулировок есть не только филологические, но и медицинские основания, сообщил РИАМО врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, невролог, мануальный терапевт Андрей Бурмистров.

«Что делать, если стреляет плечо, ноет колено, тянет поясница, и все это отдает в шею? Искать источник проблемы вместе со специалистом», — сказал Бурмистров.

По его словам, многие уверены, что болезненные проявления в суставах можно вылечить движением, однако рекомендация проходить те самые 10 тыс. шагов ежедневно работает далеко не всегда. При нехватке суставной жидкости любое движение будет не только причинять боль, но и способствовать еще большему повреждению сустава.

Факторы, вызывающие болезненные ощущения в суставах, можно разделить на 2 основные категории: структурные изменения, которыми обычно занимаются ортопеды и неврологи, и функциональные нарушения, находящиеся в компетенции врача-реабилитолога.

«Именно поэтому лечение нужно начинать с комплексного обследования и с пониманием относиться к тому, что специалист по ЛФК может направить на консультацию к нейрохирургу, неврологу и ортопеду. Также при постановке диагноза применяют самые разные методы диагностики — КТ, МРТ, рентгенологическое обследование», — отметил специалист.

Бурмистров добавил, что поиск причины боли можно сравнить с работой следователя, собирающего улики на месте преступления и опрашивающего свидетелей. И, как в настоящем детективе, проблема может быть связана не только с сегодняшними событиями, но и уходить корнями далеко в прошлое.