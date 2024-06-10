Страшнее наркотиков и алкоголя: психиатр назвал самую опасную зависимость

Психиатр Василий Шуров заявил, что у посетителей игорных заведений создается тяжелая зависимость от азартных игр, которая чаще других зависимостей приводит к разрушению семей. Врач подчеркнул, что казино — это «система, нацеленная на максимальную прибыль», сообщает Общественная Служба Новостей .

Шуров отметил, что в казино специально создают комфортные условия для приходящих игроков — угощают едой и алкоголем, приглашают в зоны отдыха, чтобы человек задержался в заведении как можно дольше. По словам психиатра, теперь в таких заведениях начали формировать и места «семейного отдыха» — чтобы дети с малых лет формировались как игроманы, считает эксперт.

«Это очень печально, потому что за семейный отдых выдают формирование страшной и тяжелой зависимости, дающей самый большой процент суицидов и самый большой процент разрушенных, разорённых семей», — сказал главврач «Клиники доктора Шурова».

Психиатр добавил, что такая практика — пример «супер-демагогии и извращения логики». По аналогичным принципам можно было бы приравнять к «семейному отдыху» притоны с наркозависимыми и бордели, полагает Василий Шуров.