Страдает слух: почему не стоит слушать музыку в наушниках на полной громкости
Фото - © Freepik.com
Безопасным считается уровень громкости до 85 дБ, а превышение лимита резко сокращает допустимое время прослушивания музыки, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
«Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к снижению или необратимой потере слуха. При этом важно знать, что даже незначительная потеря слуха, вызванная чрезмерным шумом, может привести к стойкой тугоухости и высокому риску развития деменции у взрослых», — сказала Филева.
Она добавила, что все дело в сочетании двух факторов: громкости и времени. Звук измеряется в децибелах (дБ): 85 дБ — допустимый предел. Примерно с такой громкостью звучит грузовик на оживленной улице.
«Музыку на такой громкости можно слушать не больше 8 часов в день. Увеличение уровня шума на каждые 3–5 дБ приводит к двукратному уменьшению допустимого времени воздействия. То есть чем громче звук, тем меньше времени на прослушивание. Максимальная громкость многих современных наушников 105-110 дБ. Достаточно 15 минут в день, чтобы повредить слух», — предупредила врач.
Филева резюмировала, что слушать музыку в наушниках на такой громкости не рекомендуется.
28 сентября будет отмечаться Международный день глухих. Этот день, который приходится на последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1958 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых.
