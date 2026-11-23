Цена зубной пасты не заменяет правильный уход и профилактику. Об этом напомнили специалисты омской стоматологической клиники, сообщает gorod55.ru .

По словам стоматологов, фтор укрепляет эмаль и помогает ей противостоять кислотам. Нужная концентрация есть и в доступных пастах. Отбеливающие средства не лечат зубы, а при частом использовании могут повредить эмаль.

Врачи рекомендуют чистить зубы около двух минут, охватывая все поверхности и линию десен. Для межзубных промежутков нужны нить или ирригатор, а при наличии промежутков или брекетов — межзубные ершики.

Кариес может развиваться без боли — между зубами, под краем пломбы или в фиссурах. Выявить его помогают осмотр и диагностика, включая снимки. Специалисты советуют посещать стоматолога не реже двух раз в год, ограничивать сахар и кислые напитки, подбирать уход с учетом состояния зубов.

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