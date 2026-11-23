Покупка продуктов без списка и порча приготовленной еды сводят на нет экономию от домашнего питания. Об этом рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева, сообщает Газета.ru .

Матвеева посоветовала планировать меню на несколько дней и проверять запасы перед походом в магазин. Блюда с общими ингредиентами помогают полнее использовать покупки: одни и те же овощи подойдут для супа, гарнира и салата. Часть еды можно оставить на следующий прием пищи или заморозить с учетом условий безопасного хранения.

При высокой рабочей нагрузке эксперт предложила рассматривать готовые блюда и полуфабрикаты. При сравнении затрат важно учитывать не только цену упаковки, но и дополнительные ингредиенты, число порций и вероятные остатки. Если для одного ужина придется купить несколько продуктов, которые больше не понадобятся, готовое блюдо может оказаться рациональнее.

Консультант также рекомендовала распределять всю работу по организации питания: составление меню, проверку запасов, покупки, готовку и уборку. Нагрузка должна быть приемлемой для обоих партнеров, а договоренности стоит пересматривать при изменении графика. Более раннее возвращение домой не обязывает человека постоянно отвечать за питание семьи.

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