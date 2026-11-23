В конце осени зимние опята стоит искать на отмершей и поврежденной древесине в лиственных и смешанных лесах. Они предпочитают светлые влажные участки, сообщает inkazan.ru .

Зимний опенок, или фламмулина, часто растет большими сросшимися группами. Он встречается на ивах, тополях, осинах и кленах, реже — на березах, вязах и дубах. Грибы могут располагаться на стволах выше уровня глаз. Другие ориентиры — опушки, поляны и берега водоемов с подходящей древесиной.

Основной сбор приходится на конец октября и ноябрь. При мягкой погоде грибы растут и зимой, в том числе во время оттепелей. Оптимальная температура для роста — от +8 до +15 градусов, влажность — примерно 80–90%.

Шляпка фламмулины диаметром 2–10 см имеет желтую, медовую или рыжевато-коричневую окраску с более темной серединой. Во влажную погоду поверхность становится скользкой. Низ ножки темно-коричневый, бархатистый, верх — желтоватый. Пленчатого кольца нет.

У зимнего опенка есть опасные двойники, включая смертельно ядовитую галерину окаймленную. Она содержит аматоксины, поражающие печень и другие органы, и может встречаться даже в ноябре. С фламмулиной также можно спутать гимнопил и коллибию веретеноногую. Каждый гриб нужно оценивать по совокупности признаков, а не по одному отличию.

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