В Химках до конца года установят еще 15 камер на мусорных площадках

Сеть видеонаблюдения «Безопасный регион» в Химках расширят для контроля за контейнерными площадками. Сейчас за порядком в зонах сбора отходов следят 369 камер, до конца года установят еще 15, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Лунево 23 ноября установили три камеры на контейнерной площадке. Работы стали очередным этапом сезонного расширения сети «Безопасный регион» в Химках.

Несколько камер на одной площадке обеспечивают круговой обзор: фиксируют наполнение баков, состояние территории и подходы к ней. В зоне парковки оборудование автоматически считывает государственные регистрационные знаки автомобилей. Мониторинг помогает выявлять незаконный сброс отходов и привлекать нарушителей к административной ответственности.

В обычные баки и рядом с ними запрещено выбрасывать строительный мусор, старую мебель, спил деревьев и автомобильные покрышки. Для утилизации крупногабаритных отходов нужно заказывать специализированный транспорт или вывозить вторсырье в пункты приема «Мегабак» на улице Машинцева в Новых Химках и на улице Горького в Сходне.

«Все материалы по фактам незаконного сброса оперативно передаются в надзорные органы для установления виновных лиц и принятия процессуальных решений», — отметил врио заместителя главы городского округа Химки по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

Химки входят в число лидеров Подмосковья по реализации программы «Безопасный регион». Общегородская сеть насчитывает почти 7,5 тыс. камер, объединенных в единую систему мониторинга. Они позволяют правоохранительным органам и профильным службам в реальном времени контролировать обстановку в жилых массивах, парках, на социальных объектах, дорожных развязках и в зонах сбора твердых коммунальных отходов.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.