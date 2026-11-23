На Кубани семью с инвалидом выселяют из дома за 8,5 млн из-за прежних хозяев

В кубанском городе Курганинске семью из четырех человек лишают единственного жилья стоимостью 8,5 млн рублей из-за многолетних судебных споров между прежними хозяевами недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

По словам пострадавшей Алины, коттедж приобрели почти три года назад. Право собственности оформили на мать девушки — пенсионерку Раису.

Продавцом выступила Виолетта Б., куплю-продажу сопровождал риелтор, а регистрация документов проходила официально через МФЦ. Спустя примерно 12 месяцев на адрес начали поступать судебные повестки на имя бывшей хозяйки, а затем документ получила и сама Раиса, оказавшаяся в статусе ответчика по иску об оспаривании сделки.

В ходе разбирательств вскрылось, что предыдущие владельцы на протяжении нескольких лет судились за право обладания этим объектом. В итоге инстанции постановили, что жилье покупателям не принадлежит, а законной собственницей признали одну из прежних хозяек — Марину К.

Покупатели пытались отстоять свои права и доказать статус добросовестных приобретателей, не знавших о притязаниях третьих лиц, однако проиграли все инстанции. При этом продавцы возвращать уплаченные 8,5 млн рублей отказываются. Ситуацию осложнило и то, что часть судебных слушаний прошла без участия нынешних жильцов. Уведомления направлялись по старому адресу, где постройка уже снесена.

О предстоящем принудительном выселении пострадавшие узнали по итогам проигранных судов. Им дали всего три дня на то, чтобы освободить дом. В доме проживают Алина, ее мать-пенсионерка, брат с инвалидностью и несовершеннолетний племянник. Другой недвижимости у семьи нет. Сейчас их адвокат добивается отсрочки исполнения решения.

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