Стоматологи Мытищ сообщили, что у трети школьников округа выявлен кариес

Стоматологи Мытищинской больницы провели обучающие лекции и осмотры школьников округа Мытищи. Мероприятия были приурочены к месяцу стоматологического здоровья (WOHD-2025), который проходит в России с 20 марта по 20 апреля под девизом «Здоровые зубы — крепкий организм!». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Поддержание здоровья зубов — ключ к здоровой жизни. О связи болезней полости рта и хронических заболеваний известно врачам всех специальностей. Поэтому часто в терапии заболеваний присутствует санация полости рта как обязательная часть лечения. Очень важно поддерживать здоровье полости рта с детства. В помощь этому — правильная гигиена. На лекциях я рассказывал детям, что такое кариес, как он возникает, и почему важно чистить зубы 2 раза в день. Известно, что использование правильной техники чистки зубов помогает удалить до 80% бактерий, что существенно снижает риск возникновения кариеса. Технике чистки уделили большую часть времени на лекциях. После лекций были проведены осмотры. Осмотрено более 220 детей, у каждого третьего ребенка были выявлены показания для лечения зубов. Всем ребятам я рекомендовал тщательно чистить зубы и своевременно посещать стоматолога, чтобы избежать неприятных ощущений в будущем», — рассказал врач-стоматолог Мытищинской ОКБ Талех Джабраилов.

В ходе лекции стоматолог напомнил ребятам, что большое употребление сладостей и сладких газированных напитков способствует образованию налета из сахара и кислот, что является питательной средой для бактерий. Это ускоряет разрушение зубов и способствует развитию кариеса.

Ежедневная чистка зубов снижает количество налета и бактерий. Выбирать щетку лучше с мягкой щетиной и малой головкой. Она лучше очищает налет в труднодоступных местах, не повреждая десны. Чистить зубы нужно не менее 2 минут круговыми движениями. Зубная паста с фтором помогает укрепить эмаль зубов, уменьшая чувствительность к бактериям и предотвращая развитие кариеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.