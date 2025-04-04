Стоматологи Мытищ провели обучающие мастер-классы по гигиене полости рта

В детских садах Мытищинского городского округа прошли мастер-классы по гигиене полости рта, организованные стоматологами Мытищинской больницы. Мероприятия были приурочены к месяцу стоматологического здоровья, который проходил под девизом «Здоровые зубы — крепкий организм!». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ухаживать за полостью рта нужно с первого появившегося зубика у малыша. К сожалению, статистка показывает, что распространение кариеса у детей растет: поражения молочных зубов встречается у 80% детей до 3 лет и у 84% детей в возрасте 6 лет. Основная причина этого — бактериальный налет, который формируется из-за неправильного ухода. Безусловно, наибольшая ответственность в формировании здоровых привычек лежит на родителях. Важен не только выбор средств гигиены и системный подход к профилактике стоматологических заболеваний, но и здоровые привычки у родителей. Дети должны с детства видеть, как сами родители регулярно чистят зубы и посещают стоматолога! Наша задача состояла в том, чтобы научить деток детсадовского возраста технике гигиены полости рта. Мастер-классы проходили в игровой форме, я была Тата — помощница зубной феи. У меня даже была волшебная палочка — зубная щетка! Ребята очень отзывчивы в этом возрасте: мы учились чистить зубки, узнали, какие средства ухода за полость рта бывают, что вредит зубам, что ни в коем случает нельзя делать и как беречь свои зубки», — рассказала врач-стоматолог Татевик Микаелян.

Стоматолог объяснила маленьким пациентам самые простые правила ухода за зубами: чистить зубы 2 раза в день, менять зубную щетку каждые 3 месяца, посещать стоматолога 2 раза в год, не грызть орехи, карандаши, ногти и твердые предметы.

Мытищинские стоматологи призывают родителей следить за гигиеной полости рта у детей: выбирать зубную пасту с содержанием фторидов, приучать детей использовать зубные нити, ополаскиватели и пенки для полости рта, применять таблетки-индикаторы для зубного налета, чтобы научить ребенка тщательно чистить зубы, использовать 2 раза в год минерализующие гели для укрепления эмали молочных зубов, контролировать качество питания у детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.