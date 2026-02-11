Стоматологи Коломны сдали кровь для пациентов городской больницы

Два врача и три медицинские сестры стоматологической поликлиники Коломенской больницы приняли участие в донорской акции 9 февраля. Всего они сдали 2,25 литра крови, которая будет использована для пациентов, нуждающихся в трансфузионной помощи.

Старшая медицинская сестра Мария Дашина отметила, что коллектив поликлиники активно участвует в благотворительных и спортивных проектах, а также поддерживает донорское движение. По ее словам, желание помогать людям объединяет сотрудников не только на работе, но и в повседневной жизни.

В Коломенской больнице напомнили, что записаться на сдачу крови можно по телефону 8 (496) 612-34-74. Доноров принимают в понедельник и пятницу с 8:00 до 15:00, а во вторник, среду и четверг — с 12:00 до 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.