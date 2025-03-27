Стоматолог рассказала, зачем исправлять прикус у ребенка

Своевременное выявление патологий прикуса у ребенка позволяет провести лечение быстрее, качественнее и с меньшими затратами. Именно лечение, направленное на изменение костных структур черепа, возможно в детском возрасте, тогда как у взрослого возможны только зубоальвеолярные перемещения зубов либо нужна челюстно-лицевая хирургия для устранения лицевых признаков. Об этом РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Выявленный в детском возрасте дистальный прикус подлежит лечению с использованием съемных и несъемных аппаратов для расширения верхней челюсти и позиционирования нижней в правильное положение. Кроме того, благодаря расширению верхней челюсти в детском возрасте, формируется более корректная ширина воздушных путей, правильное положение языка, что является профилактикой апноэ.

«Патологическая стираемость фронтальных зубов на нижней челюсти, часто сопутствующая дистальному прикусу во взрослом возрасте, также не будет выражена в значительных объемах, если корректно и вовремя устранить тенденцию к дистальному прикусу у ребенка», — сказала Радько.

Мезиальный прикус — это прикус, при котором нижняя челюсть больше верхней и расположена в более переднем положении. Во взрослом возрасте такой прикус зачастую требует сочетания ортодонтического лечения и проведения масштабной хирургической операции со сложным восстановительным периодом после нее. В детском возрасте, уже в 5-6 лет, данный прикус может быть выявлен и устранен, что позволит в дальнейшем мониторить правильное формирование челюстей до окончания роста скелета и предотвратить масштабные вмешательства.

«Перекрестный прикус, вовремя не диагностированный, приводит к формированию выраженной асимметрии лица. Вовремя устраненный фактор, провоцирующий недоразвитие челюсти, позволит челюстям сформироваться корректно», — объяснила стоматолог.