Стоматолог рассказала, в каких случаях требуется замена пломбы

Средний срок службы пломб составляет 5–10 лет, однако этот показатель весьма условен и зависит от множества факторов. О том, когда пломбу нужно менять и почему она может служить дольше или меньше, сообщила РИАМО стоматолог-терапевт и пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева.

Специалист подчеркнула, что долговечность пломбы определяется как качеством используемого материала и точностью работы врача, так и тем, насколько аккуратно пациент ухаживает за зубами дома и регулярно ли проходит профессиональную чистку.

По словам Кадиевой, внимание к гигиене напрямую отражается на сроке службы реставрации: своевременное удаление зубного налета и камня, а также профилактические осмотры помогают значительно продлить эксплуатацию пломбы и предотвратить скрытое развитие кариеса.

Врач отметила, что повседневные привычки пациента тоже играют важную роль: избегание чрезмерных механических нагрузок, например, попыток разгрызать орехи или открыть что-то зубами, помогает сохранять пломбу значительно дольше.

«Наиболее частая причина, когда требуется замена пломбы — появление вторичного кариеса. Из-за постепенного нарушения герметичности между пломбой и зубом образуются микропространства, куда попадают бактерии. Процесс разрушения часто развивается незаметно, без выраженных жалоб, что делает профилактические осмотры особенно важными», — отметила Кадиева.

Кроме того, стоматолог напомнила, что со временем может возникать усадка или стираемость пломбы. В таких случаях также необходима замена, поскольку это влияет на прикус, может вызывать различные нарушения и привести к проблемам в работе жевательных мышц. В добавок к этому, ослабление контакта между зубами нередко становится причиной скопления пищи, воспаления десен и формирования поддесневых карманов.

Отдельно Кадиева отметила эстетические изменения: пломбы способны менять цвет, становясь более заметными, особенно в зоне улыбки, что тоже является поводом для их замены.

В завершение специалист подчеркнула, что любое нарушение в состоянии пломбы легче и безопаснее решить на раннем этапе, поэтому посещать стоматолога для профилактики нужно минимум дважды в год.

